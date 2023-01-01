Костя — Вера (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 11
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 12
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 13
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 15
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Уже соскучились по дружному семейству Ворониных на экране? Встречайте: «Костя — Вера» — сериал 2024 года, спин-офф комедийного сериала «Воронины». Сюжет будет рассказывать о судьбе супружеской пары Кости и Веры Ворониных после событий последнего сезона.
Оставшись без главы семейства, Воронины разъезжаются. Костя и Вера переезжают в новую квартиру вместе с детьми, а Галина Ивановна решает жить на даче. Леня ищет себя и поочередно живет то в квартире брата, то у матери. Тут же возникает еще одна проблема: дети четы Ворониных взрослеют, и Маша приводит домой избранника, который оказывается не по душе ее отцу. Основные актеры сериала «Костя — Вера» вернутся к своим ролям после прошлого проекта.
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- ННАктёр
Николай
Новосёлов
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- ММАктриса
Мария
Морозова
- АРАктриса
Адила
Рагимова
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- Актриса
Юлия
Куварзина
- ВЧАктриса
Вера
Чернявская
- Актёр
Константин
Карасик
- Актёр
Борис
Клюев
- Актриса
Екатерина
Волкова
- СКСценарист
Сергей
Кондрашин
- АССценарист
Анна
Сухих
- ЖССценарист
Женя
Саргина
- АССценарист
Александра
Стрижевская
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Елена
Гудкова
- Продюсер
Владимир
Утин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- АХОператор
Антон
Хмельков