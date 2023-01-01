Костя — Вера (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Уже соскучились по дружному семейству Ворониных на экране? Встречайте: «Костя — Вера» — сериал 2024 года, спин-офф комедийного сериала «Воронины». Сюжет будет рассказывать о судьбе супружеской пары Кости и Веры Ворониных после событий последнего сезона.



Оставшись без главы семейства, Воронины разъезжаются. Костя и Вера переезжают в новую квартиру вместе с детьми, а Галина Ивановна решает жить на даче. Леня ищет себя и поочередно живет то в квартире брата, то у матери. Тут же возникает еще одна проблема: дети четы Ворониных взрослеют, и Маша приводит домой избранника, который оказывается не по душе ее отцу. Основные актеры сериала «Костя — Вера» вернутся к своим ролям после прошлого проекта.



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