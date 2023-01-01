Биография

Владимир Неклюдов — российский продюсер и сценарист, четырехкратный лауреат премии «ТЭФИ». Родился 25 августа 1965 года. В 1989 году Владимир получил образование в Одесском государственном университете, но позднее прошел профпереподготовку на сценарно-режиссерских курсах в Москве. Работал сценаристом и редактором на ВГТРК. В 1998 году Владимир Неклюдов начал продюсерскую деятельность в анимационной студии «Пилот», где работал над шоу «Тушите свет!». В его биографии можно найти популярные многосерийные ленты «Ивановы-Ивановы», «Молодежка», «Дылды», «Гости из прошлого», «Моя мама — шпион» и «Выжить после». В 2023 году Неклюдов принял участие в работе над военным мини-сериалом «Закрытый уровень».