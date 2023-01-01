WinkВладимир Неклюдов
Владимир Неклюдов
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 25 августа 1965 г. (59 лет)
Биография
Владимир Неклюдов — российский продюсер и сценарист, четырехкратный лауреат премии «ТЭФИ». Родился 25 августа 1965 года. В 1989 году Владимир получил образование в Одесском государственном университете, но позднее прошел профпереподготовку на сценарно-режиссерских курсах в Москве. Работал сценаристом и редактором на ВГТРК. В 1998 году Владимир Неклюдов начал продюсерскую деятельность в анимационной студии «Пилот», где работал над шоу «Тушите свет!». В его биографии можно найти популярные многосерийные ленты «Ивановы-Ивановы», «Молодежка», «Дылды», «Гости из прошлого», «Моя мама — шпион» и «Выжить после». В 2023 году Неклюдов принял участие в работе над военным мини-сериалом «Закрытый уровень».
Фильмография
Продюсер
- 9.7
Молодежка. Новая смена2024
- 8.0
Кто быстрее2024
- 9.0
Между нами химия2024
- 9.0
Граница миров2024
- 9.0
Как Деревянко Ломоносова играл2024
- 9.2
Плакса. Фильм о фильме2024, 47 мин
- 8.5
Уроки китайского2024
- 9.1
Костя — Вера2024
- 9.2
Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения2023, 111 минБесплатно
- 9.1
Мама будет против2023
- 8.5
Закрытый уровень2023Бесплатно
- 8.5
INТУРИСТЫ2022
- 9.0
Лондонград2015
- 9.2
Выжить после2013