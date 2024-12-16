Плакса. Фильм о фильме (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Как снимали сериал «Плакса» — историю о музыке, мечте, школьном буллинге и искренней первой любви? Расскажет «Плакса. Фильм о фильме»!
В документальном проекте создатели сериала — Сергей Жуков, Андрей Силкин и другие — расскажут о том, как проходили съемки нашумевшего хита о подростковых проблемах и с какими трудностями пришлось столкнуться юным артистам — какие сцены показались самыми эмоциональными и сложными, а также какая атмосфера сложилась на площадке и отношение ребят к своим героям. Актеры сериала «Плакса» (2023), среди которых любимые Ника Жукова и Ваня Дмитриенко, расскажут о своих историях буллинга и откроют нам подробности второго сезона, еще более захватывающего, чем первый!
Фильм о фильме «Плакса» смотреть приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Ника
Жукова
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актёр
Алексей
Демидов
- СНАктриса
Софья
Николаева
- Актриса
Афина
Лукиди
- ДЧАктёр
Даниил
Чибриков
- Актёр
Адам
Кумаев
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актёр
Григорий
Дудник
- ИРАктриса
Ирина
Рыжкова
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Артём
Жигулин
- Актёр
Никита
Тарасов
- МБАктриса
Мария
Бокова
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Сценарист
Сергей
Жуков
- Сценарист
Оксана
Барковская
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- КБПродюсер
Кирилл
Балмин
- Продюсер
Сергей
Жуков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- КПМонтажёр
Константин
Павлов
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Сергей
Жуков