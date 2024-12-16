Плакса. Фильм о фильме (Фильм 2024) смотреть онлайн

Плакса. Фильм о фильме
Драма, Мелодрама47 мин18+
Актеры и создатели сериала рассказывают, как проходили съемки нашумевшего хита о подростковых проблемах и музыке
О фильме

Как снимали сериал «Плакса» — историю о музыке, мечте, школьном буллинге и искренней первой любви? Расскажет «Плакса. Фильм о фильме»!

В документальном проекте создатели сериала — Сергей Жуков, Андрей Силкин и другие — расскажут о том, как проходили съемки нашумевшего хита о подростковых проблемах и с какими трудностями пришлось столкнуться юным артистам — какие сцены показались самыми эмоциональными и сложными, а также какая атмосфера сложилась на площадке и отношение ребят к своим героям. Актеры сериала «Плакса» (2023), среди которых любимые Ника Жукова и Ваня Дмитриенко, расскажут о своих историях буллинга и откроют нам подробности второго сезона, еще более захватывающего, чем первый!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

