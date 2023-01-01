Вячеслав Муругов
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 26 января 1969 г. (56 лет)
Биография
Вячеслав Муругов — российский продюсер и медиаменеджер. Лауреат 17 премий ТЭФИ, кинонаграды MTV Россия, а также семи наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Родился в Новосибирске. Муругов занимался написанием сценариев и участвовал в телевизионной программе «КВН». Как сценарист он работал над передачами «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Утренняя почта», «Песня года». После Муругов занимался продюсированием программ и сериалов на СТС и РЕН ТВ: «Кухня», «Кадетство», «Я лечу», «Молодежка», «Метод Лавровой», «Ранетки», «Лондонград», «Воронины», «Молодежка» — лишь часть запущенных им хитов. Принимал участие в создании фильмов «Лед», «Вторжение», «Спутник». При участии Муругова были сняты такие оригинальные сериалы more.tv, как «Чики», «Псих», Happy End, «Ваша честь», «Надвое» и «Фишер». В 2020-м назван продюсером года по версии журнала GQ.
Фильмография
Сценарист
- 8.7
Престиж2024
- 9.2
Плакса. Фильм о фильме2024, 47 мин
- 9.2
Царевны и Таинственная гостья2023, 30 минБесплатно
- 9.2
Фишер2023
- 9.3
Плакса2023
- 7.1
Актрисы2023
- 8.5
Отель у овечек2022Бесплатно
- 8.7
Домашнее поле2022
- 8.3
Братья2022
- 8.5
Надвое2022Бесплатно
- 8.9
The Телки2022Бесплатно
- 9.1
Жена олигарха2021
- 9.3
Регби2021
- 8.5
Совершенно летние2021
- 9.1
Три кота и море приключений2021, 64 мин
- 9.3
Ваша честь (2021)2021
- 7.0
Сказки Пушкина. Для взрослых2021
- 8.1
Рашн Юг2021, 115 мин
- 8.7
Happy End2021
- 8.9
За час до рассвета2021