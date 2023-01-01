Биография

Вячеслав Муругов — российский продюсер и медиаменеджер. Лауреат 17 премий ТЭФИ, кинонаграды MTV Россия, а также семи наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Родился в Новосибирске. Муругов занимался написанием сценариев и участвовал в телевизионной программе «КВН». Как сценарист он работал над передачами «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Утренняя почта», «Песня года». После Муругов занимался продюсированием программ и сериалов на СТС и РЕН ТВ: «Кухня», «Кадетство», «Я лечу», «Молодежка», «Метод Лавровой», «Ранетки», «Лондонград», «Воронины», «Молодежка» — лишь часть запущенных им хитов. Принимал участие в создании фильмов «Лед», «Вторжение», «Спутник». При участии Муругова были сняты такие оригинальные сериалы more.tv, как «Чики», «Псих», Happy End, «Ваша честь», «Надвое» и «Фишер». В 2020-м назван продюсером года по версии журнала GQ.