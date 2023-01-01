Геймеры (сериал, 2012) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Фанатам «На игре» посвящается: Павел Прилучный и Агата Муцениеце в продолжении фильмов Павла Санаева о геймерах со сверхспособностями.
Раскол команды и преследование властями не прошли для кибергениев бесследно. Рита и Вампир оказались арестованы, Комар и Ян скрываются где могут, а Док тем временем не планирует останавливаться: жаждущий мести и готовый на любые жертвы, он собирает новую команду. Противостоять ему могут только лучшие, но отряд едва ли способен воссоединиться и дать врагу бой. Однако у них есть цель, ради которой стоит бороться...
Какая сторона кибервселенной окажется сильнее и уцелеет ли реальный мир? Смотреть сериал «Геймеры» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
- МШРежиссёр
Михаил
Шевчук
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Агата
Муцениеце
- НСАктёр
Нодар
Сирадзе
- ЕХАктёр
Евгений
Харланов
- Актёр
Борис
Тенин
- ЮКАктёр
Юрий
Кригер
- ССАктёр
Сергей
Сериков
- АВАктриса
Анна
Васильева-Абрамович
- СИАктриса
Светлана
Изотова
- МШСценарист
Михаил
Шевчук
- ЕПСценарист
Екатерина
Плачкова
- Сценарист
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- РКПродюсер
Ростислав
Кривицкий
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- ОМОператор
Олег
Мощелков
- ССКомпозитор
Сергей
Сысоев