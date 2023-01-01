Геймеры (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фанатам «На игре» посвящается: Павел Прилучный и Агата Муцениеце в продолжении фильмов Павла Санаева о геймерах со сверхспособностями.



Раскол команды и преследование властями не прошли для кибергениев бесследно. Рита и Вампир оказались арестованы, Комар и Ян скрываются где могут, а Док тем временем не планирует останавливаться: жаждущий мести и готовый на любые жертвы, он собирает новую команду. Противостоять ему могут только лучшие, но отряд едва ли способен воссоединиться и дать врагу бой. Однако у них есть цель, ради которой стоит бороться...



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