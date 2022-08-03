За дело готов взяться только Док. Он жив, он жаждет мести и готов на все. Ничего не изменилось. Люди для Дока — грязь, а человеческая жизнь — ничто. Док набирает новичков, способных заменить прежний отряд, и единственный способ остановить его — собрать остатки старой команды. Эта задача выглядит неразрешимой: Вампир и Рита в тюрьме, а Ян и Комар в бегах. У каждого персонажа свои задачи, у каждого поступка — своя предыстория. Здесь будет все: фантастические перипетии и неожиданно светлые намерения, жестокие столкновения и безудержные страхи. Сменяя друг друга, закрутятся в штопор реальные и фантазийные ситуации. Конфликты обостряются до предела, а герои не остановятся ни перед чем. Одни — во имя смерти и победы любой ценой, другие — во имя жизни и все еще возможного счастья.

