Биография

Алексей Рязанцев – актер дубляжа, сценарист, продюсер. На данный момент генеральный директор компании «Каро-Премьер». Родился в Москве 17 марта 1958 года. Выпускник 1979 г. Ленинградского института киноинженеров, где учился на специальности «Кинопрокатное и звукотехническое оборудование кинотеатров», также получил образование в сфере экономики в кино и телевидении. С 1999 года руководит крупной компанией, которая занимается прокатом на территории РФ фильмов таких мировых гигантов киноиндустрии, как Warner Bros. и New Line Cinema, а также отечественных кинокартин. В фильмографии Алексея Рязанцева роли, а точнее, голоса героев, которые очень запомнились зрителям. Это Арагорн из «Властелина колец», Северус Снейп из серии фильмов «Гарри Поттер», Супермен из «Лего фильм», Терри Бенедикт из трилогии о приключениях друзей Оушена и многие другие. Всего актер озвучил более 70 персонажей. В 2020 году голосом актера разговаривает Санджай в нашумевшем фильме «Довод». Увидеть актера на экране можно в комедиях: «Беременный» (2011), «Дублер» (2012), «Смешанные чувства» (2014) «Женщина против мужчин» (2015) и «Женщины против мужчин: крымские каникулы» (2018).