Выжившая
Wink
Фильмы
Выжившая
7.92023, Dangerous Waters
Триллеры100 мин18+
Девочка-подросток вступает в противостояние с бандитами после трагедии в открытом море. Триллер от создателей «Вышки»
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Выжившая (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Во время прогулки на яхте нового бойфренда своей матери девочка-подросток должна научиться защищать себя и своих близких от вооруженных бандитов. Триллер, ставший одной из последних работ Рэя Лиотты.

Девушка Роуз готовится к самому неловкому отдыху в своей жизни: ее мать Альма вместе со своим новым ухажером Дереком настаивают, чтобы она отправилась с ними в круиз по Бермудам на яхте. Роуз совсем не знает Дерека, но желает только самого лучшего для матери, вырастившей ее в одиночку. Оказавшись посреди океана, Роуз начинает подозревать, что Дерек не так прост: на яхте представлен целый арсенал огнестрельного оружия. Вскоре поблизости возникает другое судно, на борту которого прибывает целая группа вооруженных людей. Они уверены, что Дерек скрывает у себя ценную вещь, которую жаждет получить их капитан.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выжившая»

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