Выжившая (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Во время прогулки на яхте нового бойфренда своей матери девочка-подросток должна научиться защищать себя и своих близких от вооруженных бандитов. Триллер, ставший одной из последних работ Рэя Лиотты.
Девушка Роуз готовится к самому неловкому отдыху в своей жизни: ее мать Альма вместе со своим новым ухажером Дереком настаивают, чтобы она отправилась с ними в круиз по Бермудам на яхте. Роуз совсем не знает Дерека, но желает только самого лучшего для матери, вырастившей ее в одиночку. Оказавшись посреди океана, Роуз начинает подозревать, что Дерек не так прост: на яхте представлен целый арсенал огнестрельного оружия. Вскоре поблизости возникает другое судно, на борту которого прибывает целая группа вооруженных людей. Они уверены, что Дерек скрывает у себя ценную вещь, которую жаждет получить их капитан.
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Информация
Рейтинг
- Актриса
Одейя
Раш
- ЭДАктёр
Эрик
Дэйн
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- Актёр
Рэй
Лиотта
- РЭАктёр
Рой
Эганаян
- ТЖАктёр
Терренс
Жюльен
- СБАктёр
Сала
Бейкер
- АГАктриса
Алезйа
Гарсия
- ОЗАктёр
Омид
Задер
- ТРАктёр
Трентон
Ростедт
- МДСценарист
Марк
Джексон
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ИЭПродюсер
Иван
Эррера
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский