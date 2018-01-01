WinkНана Саркисян
Нана Саркисян
- Карьера
- Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 20 августа 1993 г. (32 года)
Фильмография
Актриса дубляжа
- 6.6
Анора2024, 133 минБесплатно
- 6.7
Падение империи2024, 104 минБесплатно
- 7.6
Челюсти. Кровавый риф2024, 82 минБесплатно
- 7.9
Выжившая2023, 100 мин
- 8.7
Любовь без памяти2023, 114 минБесплатно
- 7.3
Игра в лифте2023, 90 минБесплатно
- 8.0
При чем тут любовь?2022, 104 мин
- 8.4
Каспер. Легенда возвращается2022, 86 мин
- 7.1
Игра в иллюзию2022, 80 мин
- 6.3
Валентина2021, 63 минБесплатно
- 6.9
Убийство по-итальянски2020, 93 минБесплатно
- 8.4
Хоккей навсегда2020, 90 мин
- 7.2
Жажда мести2018, 123 минБесплатно
- 9.0
Мистериум. Журнал 642018, 111 мин