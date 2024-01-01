Фильм Анора (2024 год) смотреть онлайн
О фильме
Нетипичная история Золушки, удостоенная «Золотой пальмовой ветви»! Фильм «Анора» уже можно смотреть на Wink: драмеди Шона Бейкера с Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном, а также Майки Мэдисон в главных ролях.
Молодая стриптизерша узбекского происхождения Анора, которая предпочитает называть себя Эни, работает в клубе в Бруклине. Однажды ей выпадает возможность познакомиться с обаятельным молодым человеком из обеспеченной русской семьи по имени Ваня. Мажор приводит девушку в роскошные апартаменты, где они проводят время за игрой в Xbox и распитием водки. Неожиданно парень предлагает Эни поехать в Лас-Вегас и выйти за него замуж, преподнося ей в подарок дорогое кольцо с бриллиантом. Анора соглашается, видя в этом возможность наконец изменить свое социальное положение. Однако их планы сталкиваются с сопротивлением со стороны родителей Вани, которые приезжают в Нью-Йорк, чтобы разобраться в ситуации.
Будет ли у этой истории счастливый конец, узнаете в мелодраме «Анора». Фильм (2024) смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете на Wink!
Анора смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Шон
Бэйкер
- Актриса
Майки
Мэдисон
- Актёр
М�арк
Эйдельштейн
- Актёр
Юра
Борисов
- ККАктёр
Карен
Карагулян
- ВТАктёр
Ваче
�Товмасян
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Дарья
Екамасова
- ЛНАктриса
Линдси
Нормингтон
- АВАктриса
Айви
Волк
- ПВАктёр
Пол
Вайсман
- БРАктриса
Бриттни
Родригес
- ЭРАктриса
Элла
Рубин
- РБАктёр
Росс
Бродар
- ЧЯАктёр
Чарльз
Янг
- Сценарист
Шон
Бэйкер
- Продюсер
Шон
Бэйкер
- СКПродюсер
Саманта
Квон
- Продюсер
Глен
Баснер
- КМПродюсер
Кен
Мейер
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- Актёр дубляжа
Марк
Эйдельштейн
- Актёр дубляжа
Юра
Борисов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВТАктёр дубляжа
Ваче
Товмасян
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Баженов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- ЮБАктриса дубляжа
Юля
Беляева
- Актриса дубляжа
Дарья
Екамасова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АШАктёр дубляжа
Айдар
Шарафетдин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АГАктриса дубляжа
Ася
Гордиевская
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- СФХудожник
Стивен
Фелпс
- РСХудожник
Райан
Скотт Фицджералд
- ЖПХудожник
Жослин
Пирс
- Монтажёр
Шон
Бэйкер
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс
- ИВРежиссёр дубляжа
Ирина
Веникова
- СКПереводчик
Сергей
Козин
- ТОПереводчик
Татьяна
Омельченко