Фильм Анора (2024 год) смотреть онлайн

Нетипичная история Золушки, удостоенная «Золотой пальмовой ветви»! Фильм «Анора» уже можно смотреть на Wink: драмеди Шона Бейкера с Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном, а также Майки Мэдисон в главных ролях.



Молодая стриптизерша узбекского происхождения Анора, которая предпочитает называть себя Эни, работает в клубе в Бруклине. Однажды ей выпадает возможность познакомиться с обаятельным молодым человеком из обеспеченной русской семьи по имени Ваня. Мажор приводит девушку в роскошные апартаменты, где они проводят время за игрой в Xbox и распитием водки. Неожиданно парень предлагает Эни поехать в Лас-Вегас и выйти за него замуж, преподнося ей в подарок дорогое кольцо с бриллиантом. Анора соглашается, видя в этом возможность наконец изменить свое социальное положение. Однако их планы сталкиваются с сопротивлением со стороны родителей Вани, которые приезжают в Нью-Йорк, чтобы разобраться в ситуации.



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