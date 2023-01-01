Константин Карасик
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 8 июня 1976 г. (48 лет)
Биография
Константин Карасик — актер театра, кино, мастер дубляжа, ведущий телепрограмм «Сотка», «Детские анекдоты», «Красная стрела», «Тайна зеленой комнаты», «ГЭГ-Рецепт смеха», «Легенды мирового кино», «Легенды немого кино», «Это вы можете» на разных российских каналах. Будущий актер родился в 1976 году в Москве. С детства мальчик проявлял интерес к творчеству, хорошо рисовал. В школьном возрасте принимал участие в передаче «Зеленая комната». Успешный опыт работы на телевидении повлиял на выбор будущей профессии, поэтому юноша решил поступить в театральный вуз. Окончив школу, он стал студентом ГИТИСа. Мастером его курса был А. Бородин, который пригласил выпускника в свою труппу в 1997 году. Первые роли Константин Карасик исполнил на сцене РАМТ, где служил до 2002 года. Затем он перешел в Театр сатиры. Дебютной работой актера в кино стала эпизодическая роль в телесериале «Маросейка, 12» в 2000 году. Среди первых фильмов Константина Карасика можно отметить также сериалы «Дракоша и компания», «Москва. Центральный округ», «Сыщики — 2», «Моя прекрасная няня», детектив «Зачем тебе алиби?». Более яркими и запоминающимися стали персонажи, которых артист воплотил на экранах в проектах «Папины дочки», «ГИБДД и т. д.», «Воронины», «Солдаты — 16. Дембель неизбежен», «Вера, Надежда, Любовь», «Большая игра». Одновременно он работал над озвучиванием мультфильмов и дублировал популярные зарубежные фильмы.
Фильмография
Актёр
- 6.5
Последняя ночь в Террас Лэйнс2024, 72 мин
- 6.5
Анора2024, 133 мин
- 6.8
Партенопа2024, 121 мин
- 6.6
Падение империи2024, 104 мин
- 5.5
Пропавшие в ночи2023, 70 минБесплатно
- 8.1
Лонки – великий обманщик2023, 73 минБесплатно
- 6.9
Ледяной страх2023, 85 минБесплатно
- 8.5
Догмен2023, 105 мин
- 7.0
Джестер2023, 87 мин
- 7.7
Пила. Джокер2023, 96 мин
- 6.2
Все страхи Бо2023, 171 мин
- 7.5
Папа, не звезди2023, 91 мин
- 7.4
Рождение легенд2023, 136 минБесплатно
- 8.0
Костолом2023, 88 минБесплатно
- 9.4
Лесси — лохматый детектив2023, 87 минБесплатно
- 7.3
Дождь из мужчин2023, 93 мин
- 7.7
Пацан против всех2023, 106 мин
- 5.2
Очень страшное кино. Зло вернулось2022, 92 мин
- 8.7
Вака – заколдованный воин2022, 94 мин
- 5.5
Академия супергероев2022, 86 мин