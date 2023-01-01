Биография

Константин Карасик — актер театра, кино, мастер дубляжа, ведущий телепрограмм «Сотка», «Детские анекдоты», «Красная стрела», «Тайна зеленой комнаты», «ГЭГ-Рецепт смеха», «Легенды мирового кино», «Легенды немого кино», «Это вы можете» на разных российских каналах. Будущий актер родился в 1976 году в Москве. С детства мальчик проявлял интерес к творчеству, хорошо рисовал. В школьном возрасте принимал участие в передаче «Зеленая комната». Успешный опыт работы на телевидении повлиял на выбор будущей профессии, поэтому юноша решил поступить в театральный вуз. Окончив школу, он стал студентом ГИТИСа. Мастером его курса был А. Бородин, который пригласил выпускника в свою труппу в 1997 году. Первые роли Константин Карасик исполнил на сцене РАМТ, где служил до 2002 года. Затем он перешел в Театр сатиры. Дебютной работой актера в кино стала эпизодическая роль в телесериале «Маросейка, 12» в 2000 году. Среди первых фильмов Константина Карасика можно отметить также сериалы «Дракоша и компания», «Москва. Центральный округ», «Сыщики — 2», «Моя прекрасная няня», детектив «Зачем тебе алиби?». Более яркими и запоминающимися стали персонажи, которых артист воплотил на экранах в проектах «Папины дочки», «ГИБДД и т. д.», «Воронины», «Солдаты — 16. Дембель неизбежен», «Вера, Надежда, Любовь», «Большая игра». Одновременно он работал над озвучиванием мультфильмов и дублировал популярные зарубежные фильмы.