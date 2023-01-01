Лонки – великий обманщик (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Звери, участвующие в популярном реалити-шоу, решают обманом достать главный приз. Красочный мультфильм по мотивам известной корейской телепередачи «Бегущий человек».
Настало время ежегодного соревнования под названием «Бегущий человек». Во время интервью ведущий сообщает участникам, что в этот раз на кону Суперпояс — уникальный артефакт, способный сделать своего хозяина повелителем мира. Хитрый жираф Лонки надеется всех обхитрить и утром пробирается в хранилище, где спрятан заветный приз. Он надеется тайно выкрасть его, но обнаруживает, что у остальных участников появилась та же самая идея. Так начинается напряженная гонка, которая проверит на прочность дружбу зверей.
Чтобы узнать, выдержат ли они это испытание, включайте мультфильм «Лонки — великий обманщик» 2023 года. Смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Приключения
Рейтинг
- ОЁРежиссёр
Ом
Ён-щик
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- ОСАктёр
Ом
Сан-хён
- КЧАктёр
Квон
Чхан-ук
- КЁАктриса
Ким
Ён-у
- КЩАктриса
Кан
Щи-хён
- ЧТАктёр
Чон
Тхэ-ёль
- ЧЮАктриса
Чон
Ю-джон
- ОЁСценарист
Ом
Ён-щик
- АИАктёр дубляжа
Александр
Игнатенко
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВДАктриса дубляжа
Вероника
Демина
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева