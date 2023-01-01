Лонки – великий обманщик (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Звери, участвующие в популярном реалити-шоу, решают обманом достать главный приз. Красочный мультфильм по мотивам известной корейской телепередачи «Бегущий человек».



Настало время ежегодного соревнования под названием «Бегущий человек». Во время интервью ведущий сообщает участникам, что в этот раз на кону Суперпояс — уникальный артефакт, способный сделать своего хозяина повелителем мира. Хитрый жираф Лонки надеется всех обхитрить и утром пробирается в хранилище, где спрятан заветный приз. Он надеется тайно выкрасть его, но обнаруживает, что у остальных участников появилась та же самая идея. Так начинается напряженная гонка, которая проверит на прочность дружбу зверей.



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