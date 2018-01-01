Полина Ртищева

WinkПолина Ртищева
- Карьера
- Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 28 мая 1997 г. (28 лет)
Фильмография
- 7.3
Осада2023, 83 минБесплатно
- 7.3
В плену2023, 81 минБесплатно
- 8.1
Лонки – великий обманщик2023, 73 минБесплатно
- 7.7
Любовь на миллион2023, 92 минБесплатно
- 7.5
Большая или маленькая ложь2022, 96 минБесплатно
- 5.6
Демоны внутри2022, 115 минБесплатно
- 6.0
Не говори никому2022, 93 минБесплатно
- 5.8
Обряд2022, 87 минБесплатно
- 6.0
Астронавт2022, 97 мин
- 5.7
Заклятье. Незаконченная глава2022, 86 мин
- 7.2
Лощина мертвецов2021, 89 минБесплатно
- 8.1
Поворот не туда: Наследие2021, 105 минБесплатно
- 8.0
Святым тут не место2021, 95 мин
- 6.5
Былые привычки2020, 84 минБесплатно
- 9.0
Моя собака - герой2019, 89 минБесплатно
- 7.5
Проклятие пиковой дамы2019, 88 мин
- 8.7
Юность2018
- 7.5
Побег из тюрьмы Мейз2017, 88 мин
- 9.0
Спящая принцесса2017, 106 минБесплатно
- 9.4
Легенда синего моря2016