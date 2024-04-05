Девушка просыпается в странной клинике, где по коридорам гуляет демон Вендиго с рогами оленя и телом монстра. Он охотится за душами пациенток. Концептуальный тайский хоррор на тему идентичности.



Энн оказывается на таинственном острове в подозрительной больнице. Она не помнит, кто она и как там очутилась. Энн замечает, что ее лицо постоянно меняется, а медперсонал делает вид, что этого не происходит и пытается вылечить ее насильственными методами. Кроме того, по палатам ходит отвратительное существо с оленьими рогами, которое убивает больных. Оно вот-вот придет и за Энн, так что ей как можно скорее нужно выбираться из жуткой больницы. Она знакомится с другими девушками и узнает, что все они ее двойники. Покинуть стены зловещей лечебницы сможет только настоящая Энн.



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