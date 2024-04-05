Демоны внутри (фильм, 2022) смотреть онлайн
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О фильме
Девушка просыпается в странной клинике, где по коридорам гуляет демон Вендиго с рогами оленя и телом монстра. Он охотится за душами пациенток. Концептуальный тайский хоррор на тему идентичности.
Энн оказывается на таинственном острове в подозрительной больнице. Она не помнит, кто она и как там очутилась. Энн замечает, что ее лицо постоянно меняется, а медперсонал делает вид, что этого не происходит и пытается вылечить ее насильственными методами. Кроме того, по палатам ходит отвратительное существо с оленьими рогами, которое убивает больных. Оно вот-вот придет и за Энн, так что ей как можно скорее нужно выбираться из жуткой больницы. Она знакомится с другими девушками и узнает, что все они ее двойники. Покинуть стены зловещей лечебницы сможет только настоящая Энн.
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Рейтинг
- КЯРежиссёр
Конгдей
Ятуранрасами
- РСРежиссёр
Расигыт
Суккарн
- ЕОАктриса
Еннис
Опрасерт
- ПСАктриса
Прэва
Сутхампхонг
- ППАктриса
Пхантира
Пипитякорн
- ЧЧАктриса
Чутимон
Чынгчаренсукйинг
- ВВАктриса
Вайолетт
Вотье
- СПАктриса
Саваня
Пайсарнпаяк
- ВПАктриса
Варунторн
Паонил
- СУАктриса
Сутатта
Удомсилп
- АПАктриса
Арачапорн
Покинпакорн
- ЕХАктриса
Ейсая
Хосуван
- КЯСценарист
Конгдей
Ятуранрасами
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ЕШАктриса дубляжа
Елизавета
Шэйх
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ХПМонтажёр
Харин
Пэсонгтхай
- БКОператор
Бунянуч
Крайтхонг
- ЧСКомпозитор
Чайбовон
Силуквар