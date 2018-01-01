Wink
Фильмы
Демоны внутри
Актёры и съёмочная группа фильма «Демоны внутри»

Актёры и съёмочная группа фильма «Демоны внутри»

Режиссёры

Конгдей Ятуранрасами

Конгдей Ятуранрасами

Kongdej Jaturanrasamee
Режиссёр
Расигыт Суккарн

Расигыт Суккарн

Rasiguet Sookkarn
Режиссёр

Актёры

Еннис Опрасерт

Еннис Опрасерт

Jennis Oprasert
АктрисаAnne
Прэва Сутхампхонг

Прэва Сутхампхонг

Praewa Suthamphong
АктрисаAnne
Пхантира Пипитякорн

Пхантира Пипитякорн

Phantira Pipityakorn
АктрисаAnne
Чутимон Чынгчаренсукйинг

Чутимон Чынгчаренсукйинг

Chutimon Chuengcharoensukying
АктрисаAnne
Вайолетт Вотье

Вайолетт Вотье

Violette Wautier
АктрисаAnne
Саваня Пайсарнпаяк

Саваня Пайсарнпаяк

Sawanya Paisarnpayak
АктрисаAnne
Варунторн Паонил

Варунторн Паонил

Waruntorn Paonil
АктрисаAnne
Сутатта Удомсилп

Сутатта Удомсилп

Sutatta Udomsilp
АктрисаAnne
Арачапорн Покинпакорн

Арачапорн Покинпакорн

Arachaporn Pokinpakorn
АктрисаAnne
Ейсая Хосуван

Ейсая Хосуван

Eisaya Hosuwan
АктрисаAnne

Сценаристы

Конгдей Ятуранрасами

Конгдей Ятуранрасами

Kongdej Jaturanrasamee
Сценарист

Актёры дубляжа

Анастасия Жаркова

Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Анна Горкина

Анна Горкина

Актриса дубляжа
Елизавета Шэйх

Елизавета Шэйх

Актриса дубляжа
Полина Ртищева

Полина Ртищева

Актриса дубляжа

Монтажёры

Харин Пэсонгтхай

Харин Пэсонгтхай

Harin Paesongthai
Монтажёр

Операторы

Бунянуч Крайтхонг

Бунянуч Крайтхонг

Boonyanuch Kraithong
Оператор

Композиторы

Чайбовон Силуквар

Чайбовон Силуквар

Chaibovon Seelookwar
Композитор