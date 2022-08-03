Не говори никому
Wink
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Не говори никому
6.02022, Gæsterne
Триллер, Драма93 мин18+

Не говори никому (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Семейная пара с ребенком отправляется в загородный дом к случайным знакомым. Мрачный скандинавский хоррор в духе «Забавных игр», который напоминает, как важно вовремя сказать «нет».

Во время отпуска в Италии датчане Бьорн и Луиза знакомятся с супружеской парой из Нидерландов. Патрик и Карин оказываются интересными собеседниками, а их немой сын Абель — отличной компанией для Агнес, дочери семьи из Дании. Спустя несколько месяцев после возвращения домой Бьорн и Луиза получают от Патрика и Карин приглашение приехать на выходные в Нидерланды. В предвкушении беззаботного семейного отдыха на природе датчане соглашаются. Однако в первый же день Луиза замечает, что хозяева ведут себя странно, и сообщает мужу, что хочет вернуться домой.

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Страна
Дания, Нидерланды
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не говори никому»