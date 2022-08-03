Не говори никому (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейная пара с ребенком отправляется в загородный дом к случайным знакомым. Мрачный скандинавский хоррор в духе «Забавных игр», который напоминает, как важно вовремя сказать «нет».
Во время отпуска в Италии датчане Бьорн и Луиза знакомятся с супружеской парой из Нидерландов. Патрик и Карин оказываются интересными собеседниками, а их немой сын Абель — отличной компанией для Агнес, дочери семьи из Дании. Спустя несколько месяцев после возвращения домой Бьорн и Луиза получают от Патрика и Карин приглашение приехать на выходные в Нидерланды. В предвкушении беззаботного семейного отдыха на природе датчане соглашаются. Однако в первый же день Луиза замечает, что хозяева ведут себя странно, и сообщает мужу, что хочет вернуться домой.
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СтранаДания, Нидерланды
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- КТРежиссёр
Кристиан
Тафдруп
- МБАктёр
Мортен
Буриан
- ССАктриса
Сидсель
Сим Кох
- ФвАктёр
Федя
ван Хейт
- КСАктриса
Карина
Смолдерс
- ЛФАктриса
Лива
Форсберг
- МДАктёр
Мариус
Дамслев
- ИЯАктёр
Ишем
Якуби
- ДДАктёр
Джеспер
Дюпон
- ЛБАктриса
Леа
Бааструп Рённе
- АБАктёр
Адриан
Бланшар
- КТСценарист
Кристиан
Тафдруп
- МТСценарист
Мадс
Тафдруп
- ДЯПродюсер
Джейкоб
Ярек
- ДАПродюсер
Джонни
Андерсен
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- СККомпозитор
Суне
Кёльстер