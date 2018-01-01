WinkАнтон Савенков
Антон Савенков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 23 октября 1982 г. (43 года)
Фильмография
- 8.5
Последний дракон2024, 94 мин
- 7.4
На глубине страха2023, 82 мин
- 7.9
Луна2023, 124 мин
- 8.1
Лонки – великий обманщик2023, 73 минБесплатно
- 5.7
Самозванка2023, 82 мин
- 7.4
Великая ирония2023, 92 мин
- 6.7
Мой ленивец-убийца2023, 93 минБесплатно
- 7.9
Пекарь2022, 100 мин
- 7.6
Идеальная ложь2022, 101 мин
- 6.2
Стоп-слово2022, 92 мин
- 9.0
Битва на озере 22022, 143 минБесплатно
- 6.0
Не говори никому2022, 93 минБесплатно
- 9.1
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения2022, 72 минБесплатно
- 7.3
Идеальное преступление2022, 109 мин
- 6.9
Сама любовь2022, 79 минБесплатно
- 8.9
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать2022, 109 минБесплатно
- 8.3
Шпион, которого не было2021, 111 мин
- 9.0
Битва на озере2021, 167 мин
- 8.0
Операция «Мясной фарш»2021, 126 минБесплатно
- 7.6
Хинтерленд: город грехов2021, 94 мин