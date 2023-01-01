На глубине страха (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Захватывающий триллер о яхтсменке, на пути которой встречаются акулы наркобизнеса и самая настоящая белая акула. В главных ролях Мадалена Генея, Макарена Гомес и Эд Вествик. После кругосветки яхтсменка Наоми отправляется в одиночное путешествие на своей яхте «Безмятежность», чтобы встретиться с бойфрендом на Гренаде. Через 3 дня спокойного плавания она сбивается с намеченного пути из-за шторма и оказывается рядом с необитаемым островом, в районе которого замечает тонущее судно. Наоми спасает его пассажиров, но вскоре выясняется, что новые знакомые — опасные наркоторговцы. Впрочем, это еще не самое страшное: к яхтсменке и бандитам подплывают кровожадные белые акулы. Хотите узнать, что ждет героев «На глубине страха»? Фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
На глубине страха смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
- МАРежиссёр
Маркус
Адамс
- Актёр
Эд
Вествик
- МГАктриса
Мадалина
Генея
- Актриса
Макарена
Гомес
- ШРАктёр
Шэйн
Роу
- ИГАктёр
Ибрахима
Гуйе
- МПАктёр
Майк
Пэриш
- СКАктёр
Стани
Коппет
- РКАктёр
Роберт
Капелли мл.
- МСАктёр
Марко
Санадеа
- ДПАктёр
Джон-Пол
Паке
- РКСценарист
Роберт
Капелли мл.
- СЭСценарист
София
Эптаменитис
- ЭГПродюсер
Энгельберт
Греч
- НАПродюсер
Нэйтан
Адабадзе
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенко�в
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Савинов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- СВХудожник
Сесиль
Ван Дейк
- ТДМонтажёр
Тэмсин
Джеффри
- ХКомпозитор
Хайбрид