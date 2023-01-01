Сюжет

Захватывающий триллер о яхтсменке, на пути которой встречаются акулы наркобизнеса и самая настоящая белая акула. В главных ролях Мадалена Генея, Макарена Гомес и Эд Вествик. После кругосветки яхтсменка Наоми отправляется в одиночное путешествие на своей яхте «Безмятежность», чтобы встретиться с бойфрендом на Гренаде. Через 3 дня спокойного плавания она сбивается с намеченного пути из-за шторма и оказывается рядом с необитаемым островом, в районе которого замечает тонущее судно. Наоми спасает его пассажиров, но вскоре выясняется, что новые знакомые — опасные наркоторговцы. Впрочем, это еще не самое страшное: к яхтсменке и бандитам подплывают кровожадные белые акулы. Хотите узнать, что ждет героев «На глубине страха»? Фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.



На глубине страха смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.