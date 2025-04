Биография

Эд Вествик — британский актер и музыкант. Родился в Стивенэйдже 27 июня 1987 года. Наибольшую известность получил после выхода сериала «Сплетница», где исполнил роль Чака Басса. Уже во время учебы в колледже решил стать актером и принял участие в съемках фильма «Вторжение». Поступил в театр National Youth Theatre, где учился актерскому мастерству и играл в различных постановках. Получил небольшие роли в сериалах «Врачи», «После смерти», фильме «Дитя человеческое». Занимается музыкой. Играл сначала в музыкальной группе The Filthy Youth, а затем присоединился к группе For You. Эд Вествик получил известность благодаря роли Чака Басса в сериале «Сплетница». Проект выходил в течение шести лет, и за это время актер успел проявить себя на экране с разных сторон и заинтересовать продюсеров и режиссеров. Его пригласили на главную роль в романтической комедии «Как выйти замуж за миллиардера». Кроме того, он исполнил значительные роли в картинах «Ромео и Джульетта», «Большой куш», «На глубине страха». В новом амплуа актер попробовал себя, когда его пригласили на главную роль в фильме «Пила. Джокер». Здесь он сыграл сыщика Бена, который должен перехитрить главного злодея.