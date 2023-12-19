В тылу врага
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В тылу врага

В тылу врага (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

7.62020, Enemy Lines
Исторический, Военный92 мин18+

О фильме

1943 год, оккупированная Польша. Подразделение спецназа американо-британских союзников отправляется во вражеский тыл, чтобы вытащить польского ученого, доктора Фабиана, работающего в немецкой лаборатории.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Исторический
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В тылу врага»