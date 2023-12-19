В тылу врага (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
7.62020, Enemy Lines
Исторический, Военный92 мин18+
О фильме
1943 год, оккупированная Польша. Подразделение спецназа американо-британских союзников отправляется во вражеский тыл, чтобы вытащить польского ученого, доктора Фабиана, работающего в немецкой лаборатории.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Исторический
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АБРежиссёр
Андерс
Банке
- Актёр
Эд
Вествик
- Актёр
Джон
Ханна
- ТУАктёр
Том
Уисдом
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- ГГАктёр
Гари
Грант
- ДДАктёр
Дэниэл
Джиллингс
- СХАктёр
Скотт
Хэйнинг
- Актёр
Павел
Делонг
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- МРСценарист
Майкл
Райт
- НГПродюсер
Надежда
Гусельникова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЭТПродюсер
Энди
Томпсон
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов