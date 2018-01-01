Wink
В тылу врага
Актёры и съёмочная группа фильма «В тылу врага»

Режиссёры

Андерс Банке

Андерс Банке

Anders Banke
Режиссёр

Актёры

Эд Вествик

Эд Вествик

Ed Westwick
АктёрKaminski
Джон Ханна

Джон Ханна

John Hannah
АктёрColonel Preston
Том Уисдом

Том Уисдом

Tom Wisdom
АктёрSergeant Will Davidson
Кори Джонсон

Кори Джонсон

Corey Johnson
АктёрGeneral McCloud
Гари Грант

Гари Грант

Gary Grant
АктёрCorporal John Waites
Дэниэл Джиллингс

Дэниэл Джиллингс

Daniel Jillings
АктёрPrivate Mick Cooper
Скотт Хэйнинг

Скотт Хэйнинг

Scott Haining
АктёрPrivate Ben Lee
Павел Делонг

Павел Делонг

Pawel Delag
АктёрDr. Alexander Fabien
Владимир Епифанцев

Владимир Епифанцев

АктёрPetrov

Сценаристы

Майкл Райт

Майкл Райт

Michael Wright
Сценарист

Продюсеры

Надежда Гусельникова

Надежда Гусельникова

Nadzeya Huselnikava
Продюсер
Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Энди Томпсон

Энди Томпсон

Andy Thompson
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Новиков

Олег Новиков

Актёр дубляжа
Сергей Казаков

Сергей Казаков

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Иван Породнов

Актёр дубляжа