Олег Новиков
- Карьера
- Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 17 октября 1989 г. (35 лет)
Биография
Олег Новиков — актер кино, режиссер и артист озвучивания. Родился в 1989 году. Во время учебы в театральном институте участвовал в спектаклях. Закончил обучение в 2012 году, уже имея опыт съемок в сериалах. Роль Новикова в «Закрытой школе» стала хорошим стартом актерской карьеры. Семнадцатилетний Слава Харитонов, персонаж фильма, был отмечен зрителем. В 2018 году артист получает во ВГИКе диплом режиссера кино. Первой пробой его режиссерских способностей становится короткометражка «Великое благословение», в котором он самостоятельно исполняет главную роль. Фильм получает высокую зрительскую оценку. Одновременно со съемками актер работает в озвучивании. Ему поручают дублирование «Крестного отца», «Игры престолов» и других популярных проектов. В сериалах Новиков играет много, однако его роли второстепенны. Солдат, сыгранный актером в исторической драме «Пепел», привлекает внимание зрителя. Менеджер в комедии «СашаТаня» забавен в своей серьезности. В нескольких лентах 2014 года актер с успехом играет сотрудников силовых структур. Удаются артисту и мелодраматические роли: в фильме «Тест на беременность» 2019 года он играет счастливого мужа.
Фильмография
Актёр дубляжа
- 8.2
Ирония судьбы в Голливуде2022, 95 мин
- 8.3
Мама мафия2022, 96 минБесплатно
- 7.5
В тылу врага2020, 92 минБесплатно
- 8.1
438 дней2019, 118 мин
- 8.9
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие2019, 86 минБесплатно
- 8.7
В гостях у Элис2017, 93 минБесплатно
- 6.0
Горные огни2017, 93 мин
- 9.4
Сила воли2016, 121 минБесплатно
- 8.9
Геракл: Начало легенды2013, 94 мин