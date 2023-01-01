Биография

Олег Новиков — актер кино, режиссер и артист озвучивания. Родился в 1989 году. Во время учебы в театральном институте участвовал в спектаклях. Закончил обучение в 2012 году, уже имея опыт съемок в сериалах. Роль Новикова в «Закрытой школе» стала хорошим стартом актерской карьеры. Семнадцатилетний Слава Харитонов, персонаж фильма, был отмечен зрителем. В 2018 году артист получает во ВГИКе диплом режиссера кино. Первой пробой его режиссерских способностей становится короткометражка «Великое благословение», в котором он самостоятельно исполняет главную роль. Фильм получает высокую зрительскую оценку. Одновременно со съемками актер работает в озвучивании. Ему поручают дублирование «Крестного отца», «Игры престолов» и других популярных проектов. В сериалах Новиков играет много, однако его роли второстепенны. Солдат, сыгранный актером в исторической драме «Пепел», привлекает внимание зрителя. Менеджер в комедии «СашаТаня» забавен в своей серьезности. В нескольких лентах 2014 года актер с успехом играет сотрудников силовых структур. Удаются артисту и мелодраматические роли: в фильме «Тест на беременность» 2019 года он играет счастливого мужа.