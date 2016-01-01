Злая шутка
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Злая шутка

Злая шутка (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.72016, Злая шутка
Мелодрамы90 мин12+

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Сюжет

Катя Левашова - простая деревенская девушка, провожает в армию своего жениха Юру и собирается поступать в педагогический институт. Катя полна решимости получить образование и готова к трудностям жизни на «большой земле». Но перед подлостью она оказывается беззащитной. Однокурсники устраивают циничный розыгрыш, опозорив Катю на весь институт. Юношеские мечты героини в одночасье разбиваются, и она вынуждена начать новую жизнь…

Злая шутка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Злая шутка»

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