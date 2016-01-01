Злая шутка (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Злая шутка
Мелодрамы90 мин12+
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Сюжет
Катя Левашова - простая деревенская девушка, провожает в армию своего жениха Юру и собирается поступать в педагогический институт. Катя полна решимости получить образование и готова к трудностям жизни на «большой земле». Но перед подлостью она оказывается беззащитной. Однокурсники устраивают циничный розыгрыш, опозорив Катю на весь институт. Юношеские мечты героини в одночасье разбиваются, и она вынуждена начать новую жизнь…
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5.6 КиноПоиск
- СШРежиссёр
Сергей
Швыдкой
- Актриса
Диана
Пожарская
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- Актёр
Илья
Коробко
- Актриса
Маруся
Фомина
- АОАктёр
Артём
Осипов
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- Актриса
Дарья
Екамасова
- ОНАктёр
Олег
Новиков
- НПАктриса
Наталия
Печерская
- НЧАктриса
Ната�лья
Чернявская
- ИПСценарист
Ирина
Павлова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- БЛОператор
Борис
Литовченко
- Композитор
Александр
Симоненко