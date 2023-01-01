Биография

Дарья Екамасова – актриса кино и театра. Родилась в Москве 20 мая 1984 года. Имеет награды «Белый слон» и «Ника» за главную женскую роль в фильме «Жила-была одна баба», а также премию Московского международного кинофестиваля как самая перспективная молодая актриса. В школьные годы занималась фортепьяно, окончила музыкальную школу и музыкальное училище. После выпуска из училища была зачислена сразу на второй курс ГИТИСа. Параллельно с учебой продолжала сниматься и успела сыграть несколько ролей в кино. Настоящую же известность актрисе принес вышедший в 2011 году фильм «Жила-была одна баба». В 2016 году Дарья вышла замуж за сценариста Д. Фримана, а спустя два года у супругов появился ребенок. Первую роль Дарья Екамасова получила еще подростком – в 2002 году сыграла бездомную девочку Чиччолину в фильме Андрея Прошкина «Спартак и Калашников». После получила эпизодические роли в еще двух кинолентах этого же режиссера. Из фильмов с Дарьей Екамасовой наиболее известны «Жила-была одна баба», «Хроноглаз», «Легенда номер 17». С возрастанием популярности актриса стала получать и приглашения от театров, после чего попробовала себя на театральной сцене. На ее счету – такие спектакли, как «Пленные духи», «Час 18», «Жизнь удалась». Помимо театра и фильмов для широкой аудитории, Дарья Екамасова очень востребована в российском авторском кино.