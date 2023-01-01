Сюжет

Черная комедия об актрисе, чей пик карьеры наступил еще в детстве, а празднование 25-летия закончилось амнезией и беременностью. В главных ролях Лена Тронина, Манана Тотибадзе, Ольга Богомазова, Вера Островская и Александр Голубков. Над созданием многосерийного фильма «Аврора» работали режиссер Роман Волобуев и сценаристы Елена Смолина и Александр Бондарев. Продюсерами выступили Надежда Рехтер-Гарева, Филипп Брусникин, Маруся Трубникова, Арам Ерицян, Дина Демидова и Анна Янсоне. Саша когда-то была настоящей звездой — еще девочкой она снялась в фильме «Аврора», ставшем хитом кинопроката. Но достичь тех же высот ей так и не удалось, и теперь ее основной работой стала служба психологической помощи, где Саша регулярно работает с людьми, готовыми наложить на себя руки. Личные же проблемы она предпочитает решать крепкими напитками. В день, когда ей исполняется 25 лет, Саша уходит в отрыв — а приходит в себя уже через месяц, ничего не помня о том, что случилось после праздника. Ее ожидает неприятный сюрприз: она беременна. Но это далеко не все, о чем она успела позабыть… Что случилось с бывшей звездой после дня рождения, узнаете из многосерийной комедийной драмы «Аврора» — сериал 2022 смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



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