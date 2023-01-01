Биография

Филипп Брусникин — российский продюсер и актер. Родился в Москве 21 июня 1983 года. Филипп родился в кинематографической семье: отец — знаменитый режиссер и педагог Дмитрий Брусникин, мать — актриса, режиссер и педагог Марина Брусникина. Свою творческую карьеру будущий продюсер начал в нулевых. Первым фильмом начинающего кинодеятеля стал многосерийный детектив «МУР есть МУР». Затем он снялся еще в одном детективном сериале под названием «Оплачено смертью». Также Брусникину досталась небольшая роль в криминальной киноленте «Раскрутка». В 2012 году на экраны вышел первый продюсерский проект Филиппа Брусникина — детективный сериал «Метод Фрейда». В том же году продюсер снял многосерийную комедию «Маша в законе», детективные киноленты «Знак истинного пути» и «Мама-детектив». В 2015 году вышел второй сезон детектива «Метод Фрейда». Брусникин также участвовал в продюсировании второго и последующих сезонов сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли. В 2017 году продюсер выпустил полнометражный фильм «Турецкое седло».