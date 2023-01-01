Биография

Маруся Трубникова — российская сценаристка и продюсер. Родилась 5 июня 1987 года. В 2014 году Мария окончила магистратуру во ВГИКе. Некоторое время она работала руководителем PR-службы «СТС Медиа», а позже устроилась на ТНТ. В 2020 году Трубникова становится креативным продюсером ряда сериалов, среди которых «Беспринципные», «Топи» и «Последний министр». Первая работа Маруси Трубниковой в качестве сценаристки —короткометражка «Общество анонимных оптимистов» 2015 года. В 2019 году она была задействована в написании сценария к «Филатову» с Федором Бондарчуком, а в 2022 году работала сразу над двумя сериалами — «Номинация» Надежды Михалковой и «The Телки».