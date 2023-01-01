Сериал The Телки смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+40 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Идя по головам, однажды можно оступиться: сериал «The Телки» — экранизация бестселлера Сергея Минаева с Милошем Биковичем в главной роли.
Андрей Миркин — настоящий герой своего времени. Успешный пиарщик, манипулятор и плейбой достиг успеха благодаря внешности и харизме, производящим впечатление на женщин. Миркин легко входит к ним в доверие и получает то, что хочет, будь то работа или отношения. Но однажды его «грязное белье» попадает в сеть, и карьера, а вскоре и жизнь легкомысленного красавчика оказываются под угрозой. Тем временем сразу две его партнерши сообщают Андрею шокирующие новости, а партнеры по бизнесу начинают требовать деньги...
Сможет ли парень выбраться из этой ловушки и кто станет жертвой жестокой игры? Любовь Аксенова, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина и другие звезды в драме о пороках двадцать первого века «The Телки» — сериал доступен к просмотру онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мари�я
Агранович
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Анна
Слю
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актриса
Изабель
Эйдлен
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Максим
Стоянов
- Сценарист
Дмитрий
Абезяев
- Сценарист
Маруся
Трубникова
- ВОСценарист
Виктория
Островская
- Сценарист
Сергей
Минаев
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЮЧХудожница
Юлия
Чарандаева
- Художница
Анна
Чистова
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- АММонтажёр
Александр
Мыскин
- ДКОператор
Дмитрий
Карначик
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов