Сериал The Телки смотреть онлайн

Сюжет

Идя по головам, однажды можно оступиться: сериал «The Телки» — экранизация бестселлера Сергея Минаева с Милошем Биковичем в главной роли.



Андрей Миркин — настоящий герой своего времени. Успешный пиарщик, манипулятор и плейбой достиг успеха благодаря внешности и харизме, производящим впечатление на женщин. Миркин легко входит к ним в доверие и получает то, что хочет, будь то работа или отношения. Но однажды его «грязное белье» попадает в сеть, и карьера, а вскоре и жизнь легкомысленного красавчика оказываются под угрозой. Тем временем сразу две его партнерши сообщают Андрею шокирующие новости, а партнеры по бизнесу начинают требовать деньги...



Сможет ли парень выбраться из этой ловушки и кто станет жертвой жестокой игры? Любовь Аксенова, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина и другие звезды в драме о пороках двадцать первого века «The Телки» — сериал доступен к просмотру онлайн на Wink.



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