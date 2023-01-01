Биография

Алексей Агранович — российский актер театра и кино, режиссер и продюсер. Номинант на премию «Ника» 2020 года за лучшую мужскую роль в фильме «Юморист». Родился в Москве 23 октября 1970 года. Алексей вырос в семье оператора и актрисы. После окончания школы будущий актер устроился на работу в «Мосфильм», а позже поступил на режиссерские курсы во ВГИК, где обучался ремеслу у Сергея Соловьева. Агранович известен как талантливый организатор, который трудился над проведением фестиваля «Кинотавр». Также он возглавляет «Гоголь-центр» и участвует в юмористической труппе «Квартет И». Дебютной работой Алексея Аграновича в качестве актера принято считать фильм ужасов 1994 года «Хаги-Траггер». Артист исполнил главную роль в драме Михаила Идова «Юморист» и играл в фильмах «Верность» и режиссерском дебюте Александра Горчилина «Кислота». В последние годы он работал над сериалами линейки more originals «Happy End» и «The Телки».