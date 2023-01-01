В Бореньке чего-то нет
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В Бореньке чего-то нет
7.52021, В Бореньке чего-то нет 1 сезон
Комедии, Мелодрамы18+
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В Бореньке чего-то нет (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Первый сериал в творческой биографии «Квартета И». Кино — это мир, в котором слишком много переменных. Успех фильма зависит не только от режиссeра и актeров, но и того, что происходит за кадром. А чего там только не творится: вечные споры сценаристов, интриги, служебные романы и деньги, которых не всегда хватает. И вот наконец вся съeмочная группа собирается на «шапке», банкете после завершения съeмок. Чем закончится это торжество?

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В Бореньке чего-то нет»

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