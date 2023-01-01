Биография

Виктория Толстоганова — российская актриса театра и кино. Лауреатка премии Правительства Российской Федерации в 2005 году. Родилась в Москве 24 марта 1972 года. Со школьных лет будущая актриса проявляла страсть к актерскому мастерству и играла в Театре юных москвичей. После окончания школы она поступила на курсы при МХАТе. В ГИТИС Виктория поступила с третьей попытки. Также Толстоганова обучалась в мастерской у Хейфица во ВГИКе. Работать в театр девушка пришла в 1996 году. Кинокарьера Виктории Толстогановой стартовала в 1997 году в картине Романа Хрущева «Деревянная обязанность». Фильмография актрисы насчитывает почти сотню проектов, самые известные из которых фильмы «Движение вверх», «Шпион», «Антикиллер» с Гошей Куценко, а также сериалы «Медиатор» и «Чики».