Королев (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Королева. Под пытками следователи пытаются вырвать у него признание в антисоветской деятельности, каждый раз приводя изобличающие факты из биографии молодого ученого. Погружаясь в воспоминания Королева, зритель видит, каким неординарным и увлеченным человеком был он, сколько творческой энергии и жизненных сил отдавал Сергей Павлович для развития мировой космонавтики.



Королев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.