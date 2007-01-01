Королев (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, Королев
Драмы115 мин18+
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Сюжет
Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Королева. Под пытками следователи пытаются вырвать у него признание в антисоветской деятельности, каждый раз приводя изобличающие факты из биографии молодого ученого. Погружаясь в воспоминания Королева, зритель видит, каким неординарным и увлеченным человеком был он, сколько творческой энергии и жизненных сил отдавал Сергей Павлович для развития мировой космонавтики.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Ли Уоррен
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актриса
Наталья
Фатеева
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Сергей
Юрский
- АГАктёр
Александр
Голобородько
- РИАктёр
Роман
Индык
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- Актёр
Сергей
Ларин
- АБАктёр
Александр
Бобровский
- ИНАктёр
Игорь
Новоселов
- ЮКСценарист
Юрий
Кара
- ЮКПродюсер
Юрий
Кара
- АСПродюсер
Александр
Сериденко
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин