Королев
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Королев

Королев (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, Королев
Драмы115 мин18+
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Сюжет

Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Королева. Под пытками следователи пытаются вырвать у него признание в антисоветской деятельности, каждый раз приводя изобличающие факты из биографии молодого ученого. Погружаясь в воспоминания Королева, зритель видит, каким неординарным и увлеченным человеком был он, сколько творческой энергии и жизненных сил отдавал Сергей Павлович для развития мировой космонавтики.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb