Биография

Денис Яковлев — актер театра и кино, артист озвучивания и дубляжа. Родился в 1978 году. В Театральную академию Санкт-Петербурга поступил в 1995-м. Будучи студентом, снимался в рекламе. Окончил обучение в 1999 году. В том же году победил на Всероссийском конкурсе чтецов. Работает в театрах Москвы. Характеризует себя как актера без амплуа, способного сыграть любого героя или антигероя. Среди театральных ролей Яковлева — Мебиус в «Честном аферисте» Газенклевера, Войницкий в чеховском «Дяде Ване», Сильвестр Андреев в «Театральной истории» Артура Соломонова. Сниматься в кино начал в 2000 году. Сыграл несколько второстепенных ролей в многосерийных фильмах. Роль Яковлева в сериале «Кулагин и партнеры» — одна из главных. В ленте 2007 года «Запах жизни» актер создает образ центрального персонажа мистической драмы. Наибольшее количество «лайков» артист получает за роль Пашки Удальцова в трех сезонах «Брака по завещанию». В сериалах последних лет — «Не приходи ко мне во сне», «Закаты и рассветы» — играет вторые главные роли. Озвучил более 30 фильмов, среди которых выделяет роли в лентах «Начало времен», «Скотт пилигрим против всех», «Социальная сеть».