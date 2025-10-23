Сериал «Кулинарный техникум» — яркая комедийная новинка от канала СТС с участием Романа Маякина, Владислава Ветрова и Тимофея Кочнева. Знаменитый шеф-повар возвращается в родной город и оказывается вовлечен в неожиданные семейные и профессиональные перипетии.



Шеф-повар Слава Виноградов покинул родной город и добился успеха в столице. Но теперь он возвращается в Староозёрск — к отцу, который работает завучем местного кулинарного техникума. И вот сюрприз: у Славы есть 17-летний сын, о котором он не знал. Чтобы сблизиться с семьей и разобраться в жизни, Слава устраивается преподавателем в техникум, где учится его сын, и сталкивается с разными кухнями — от высокой гастрономии до повседневной готовки.



«Кулинарный техникум» рекомендуется тем, кто любит легкие комедии с красивыми съемками готовки и тематикой профессиональной деятельности. Смотреть сериал «Кулинарный техникум» можно онлайн на Wink.

