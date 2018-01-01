WinkСериалыКулинарный техникумАктёры и съёмочная группа сериала «Кулинарный техникум»
Актёры и съёмочная группа сериала «Кулинарный техникум»
Режиссёры
Актёры
АктёрИгорь Виноградов
Владислав Ветров
АктёрСлава Виноградов
Роман Маякин
АктёрСергей Виноградов
Тимофей Кочнев
АктрисаЮля
Кристина Строителева
АктрисаЛена
Анастасия Борисова
АктёрШишкин
Денис Яковлев
АктрисаКсюша
Марина Доможирова
АктрисаАлла Сергеевна
Ольга Чудакова
АктрисаКруглова
Елизавета Гончаренко
АктёрГноцук
Роман Богданов
АктёрСтепин
Рустам Шаков
АктёрОлег
Сергей Вагин
АктёрБатюшка
Денис Сладков
АктёрБорис, телохранитель Воронцова
Максим Сушко
Актрисаофициантка
Сара Окс
Актёр