Кулинарный техникум
Актёры и съёмочная группа сериала «Кулинарный техникум»

Режиссёры

Димитрий Ян

Режиссёр

Актёры

Владислав Ветров

АктёрИгорь Виноградов
Роман Маякин

АктёрСлава Виноградов
Тимофей Кочнев

АктёрСергей Виноградов
Кристина Строителева

АктрисаЮля
Анастасия Борисова

АктрисаЛена
Денис Яковлев

АктёрШишкин
Марина Доможирова

АктрисаКсюша
Ольга Чудакова

АктрисаАлла Сергеевна
Елизавета Гончаренко

АктрисаКруглова
Роман Богданов

АктёрГноцук
Рустам Шаков

АктёрСтепин
Сергей Вагин

АктёрОлег
Денис Сладков

АктёрБатюшка
Максим Сушко

АктёрБорис, телохранитель Воронцова
Сара Окс

Актрисаофициантка
Игорь Алексеев

Актёр

Сценаристы

Андрей Потапов

Сценарист
Станислав Тляшев

Сценарист
Артем Милованов

Сценарист
Алексей Лебедев

Сценарист
Евгений Юранов

Сценарист

Продюсеры

Максим Рыбаков

Продюсер
Антон Федотов

Продюсер
Димитрий Ян

Продюсер
Павел Данилов

Продюсер
Игорь Тудвасев

Продюсер
Евгений Юранов

Продюсер
Георгий Подорожников

Продюсер
Татьяна Сарычева

Продюсер
Рустам Юсипов

Продюсер

Художники

Игорь Топчанюк-Кокшаров

Художник

Операторы

Сергей Ряполов

Оператор