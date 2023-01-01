Биография

Максим Рыбаков — российский продюсер кино и телевидения. Родился в Москве. Карьеру продюсера начал в 2007 году в кинокомпании «Амедиа». Позже стал сооснователем компании «Пеликан продакшн», с которой создал известные телевизионные шоу, включая «На ножах», «Секретный миллионер» и «На 10 лет моложе». В 2018 году стал заместителем генерального директора «СТС Медиа» по производству. Продюсировал такие хиты канала СТС, как «Дылды», «Тетя Марта», «Родком», «Ивановы-Ивановы», «Гости из прошлого» и многие другие. Курировал производство оригинальных сериалов more.tv, включая такие проекты, как «Чики», «Трудные подростки», «Псих», Happy End, «Ваша честь», «The Телки» и «Надвое».