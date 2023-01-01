WinkМаксим Рыбаков
Максим Рыбаков
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 14 марта 1983 г. (42 года)
Биография
Максим Рыбаков — российский продюсер кино и телевидения. Родился в Москве. Карьеру продюсера начал в 2007 году в кинокомпании «Амедиа». Позже стал сооснователем компании «Пеликан продакшн», с которой создал известные телевизионные шоу, включая «На ножах», «Секретный миллионер» и «На 10 лет моложе». В 2018 году стал заместителем генерального директора «СТС Медиа» по производству. Продюсировал такие хиты канала СТС, как «Дылды», «Тетя Марта», «Родком», «Ивановы-Ивановы», «Гости из прошлого» и многие другие. Курировал производство оригинальных сериалов more.tv, включая такие проекты, как «Чики», «Трудные подростки», «Псих», Happy End, «Ваша честь», «The Телки» и «Надвое».
Фильмография
- 8.7
Челюскин. Первые2025
- 7.2Скоро
ВИА Васильки2025
- 7.2Скоро
Доктор Вера2025
- 7.4Скоро
Нам покер2025
- 8.7
Я знаю, кто тебя убил2024
- 9.7
Молодежка. Новая смена2024
- 8.8
Семейные игры. Битва за олимп2024
- 8.0
Кто быстрее2024
- 9.0
Между нами химия2024
- 8.1
Чистые2024
- 9.0
Граница миров2024
- 8.1
Все ОК2024
- 8.4
Хит2024
- 9.0
Как Деревянко Ломоносова играл2024
- 8.7
Дети перемен2024
- 8.6
Подростки в космосе2024
- 8.9
Неверные2024
- 9.2
Плакса. Фильм о фильме2024, 47 мин
- 8.5
Уроки китайского2024
- 9.1
Костя — Вера2024