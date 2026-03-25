Где лифт? (сериал, 2026) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 13
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 14
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 15
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Когда в обычном многоэтажном доме пропадает лифт, ответственная за подъезд женщина и ее сын приступают к поиску грабителя. Сериал «Где лифт?» — комедийный детектив с Анной Уколовой от режиссера «Двух холмов».
Однажды, выйдя из квартир, обитатели девятиэтажного дома понимают, что в их подъезде исчез лифт. Всем очевидно, что накануне его кто-то украл, но личность преступника покрыта тайной. К счастью, Надежда Носова, назначенная жильцами главной в подъезде, готова приступить к расследованию, в котором ей поможет младший сын Артем и его верная камера. Дело не из простых: им придется погрузиться в соседские тайны и распутать клубок интриг, охвативший все этажи. Однако улики указывают на одного подозреваемого — и это старший сын сыщицы-любителя.
Какие еще сюрпризы ждут героев, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Где лифт?» на Wink.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сергей
Малюгов
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- Актриса
Анна
Уколова
- МТАктёр
Максим
Тимонин
- ЛААктёр
Леонид
Антипов
- АССценарист
Аслан
Сокуров
- ДССценарист
Дмитрий
Сое
- ДДСценарист
Дина
Дзираева
- ЖКСценарист
Жаннат
Керимбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- АТХудожница
Александра
Талалуева