Где лифт? (сериал, 2026) смотреть онлайн

Когда в обычном многоэтажном доме пропадает лифт, ответственная за подъезд женщина и ее сын приступают к поиску грабителя. Сериал «Где лифт?» — комедийный детектив с Анной Уколовой от режиссера «Двух холмов».



Однажды, выйдя из квартир, обитатели девятиэтажного дома понимают, что в их подъезде исчез лифт. Всем очевидно, что накануне его кто-то украл, но личность преступника покрыта тайной. К счастью, Надежда Носова, назначенная жильцами главной в подъезде, готова приступить к расследованию, в котором ей поможет младший сын Артем и его верная камера. Дело не из простых: им придется погрузиться в соседские тайны и распутать клубок интриг, охвативший все этажи. Однако улики указывают на одного подозреваемого — и это старший сын сыщицы-любителя.



Какие еще сюрпризы ждут героев, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Где лифт?» на Wink.

