7.42026, Где лифт?. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Детектив18+
Серия в подписке «START»
Где лифт? (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 13
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 14
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 15
- 18+23 мин
Где лифт?
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал… лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда Носова — домохозяйка и мать двух сыновей.
Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками, которые неожиданно приводят к главному подозреваемому — старшему сыну Нади Денису. Теперь раскрытие преступления становится делом чести.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Сергей
Малюгов
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- Актриса
Анна
Уколова
- МТАктёр
Максим
Тимонин
- ЛААктёр
Леонид
Антипов
- АССценарист
Аслан
Сокуров
- ДССценарист
Дмитрий
Сое
- ДДСценарист
Дина
Дзираева
- ЖКСценарист
Жаннат
Керимбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- АТХудожница
Александра
Талалуева