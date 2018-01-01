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Сериалы
Где лифт?
Актёры и съёмочная группа сериала «Где лифт?»

Актёры и съёмочная группа сериала «Где лифт?»

Режиссёры

Сергей Малюгов

Сергей Малюгов

Режиссёр

Актёры

Геннадий Смирнов

Геннадий Смирнов

Актёр
Анна Уколова

Анна Уколова

Актриса
Максим Тимонин

Максим Тимонин

Актёр
Леонид Антипов

Леонид Антипов

Актёр

Сценаристы

Аслан Сокуров

Аслан Сокуров

Сценарист
Дмитрий Сое

Дмитрий Сое

Сценарист
Дина Дзираева

Дина Дзираева

Сценарист
Жаннат Керимбаев

Жаннат Керимбаев

Zhannat Kerimbayev
Сценарист

Продюсеры

Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер
Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер

Художники

Александра Талалуева

Александра Талалуева

Художница