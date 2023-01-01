Эдуард Илоян
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 31 января 1983 г. (42 года)
Биография
Эдуард Илоян — продюсер, cценарист. Родился в Ереване 31 января 1983 года. Желание Эдуарда заявить о себе на телевидении возникло в 2002 году, когда студент второго курса РУДН основал студенческую команду КВН. C 2007 года в течении пяти лет был руководителем исполнительного продюсера «СТС Медиа». С 2012 года — генеральный продюсер и председатель правления в компании Yellow, Black and White. В качестве продюсера сериалов Эдуард Илоян дебютировал в 2009 году, выпустив на телеканале СТС развлекательное шоу «Даешь молодежь!». После следуют такие яркие картины, как «Кухня», полнометражное продолжение «Кухня в Париже», «Отель Элеон», «Два отца и два сына», фантастическая трилогия «Последний богатырь». В 2022 году к биографии Илояна добавились сериалы «Cодержанки», «Сестры» и фильм «Холоп».
Фильмография
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 7.9
Красные линии2024
- 8.7
Престиж2024
- 8.7
Дети перемен2024
- 9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте2024, 47 мин
- 8.0
Единороговы2024, 22 мин
- 9.3
Артист с большой дороги2024
- 9.6
Многодетство2024
- 8.7
Трудная2024
- 9.5
Папины дочки. Новогодние2023, 85 минБесплатно
- 9.2
Поехавшая2023, 105 мин
- 8.6
Куплю актрису2023
- 9.0
Кошка2023
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 8.9
Страсти по Матвею2023, 120 мин
- 9.0
Дыхание2023, 95 мин
- 9.4
Вызов2023, 163 мин
- 8.9
Однажды в Абхазии2023
- 9.4
Против всех2022