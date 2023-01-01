Биография

Эдуард Илоян — продюсер, cценарист. Родился в Ереване 31 января 1983 года. Желание Эдуарда заявить о себе на телевидении возникло в 2002 году, когда студент второго курса РУДН основал студенческую команду КВН. C 2007 года в течении пяти лет был руководителем исполнительного продюсера «СТС Медиа». С 2012 года — генеральный продюсер и председатель правления в компании Yellow, Black and White. В качестве продюсера сериалов Эдуард Илоян дебютировал в 2009 году, выпустив на телеканале СТС развлекательное шоу «Даешь молодежь!». После следуют такие яркие картины, как «Кухня», полнометражное продолжение «Кухня в Париже», «Отель Элеон», «Два отца и два сына», фантастическая трилогия «Последний богатырь». В 2022 году к биографии Илояна добавились сериалы «Cодержанки», «Сестры» и фильм «Холоп».