Уральские пельмени
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Уральские пельмени

Уральские пельмени (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

9.42009, Уральские пельмени 4 сезона
Комедии, Русские18+

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Сюжет

Шоу «Уральские пельмени» — это яркое и запоминающееся зрелище, ставшее настоящим культурным феноменом и любимой передачей миллионов.

На протяжении более 10 лет программа радует зрителей искрометным юмором и остроумными миниатюрами, в которых работают лучшие комедийные сценаристы и актеры. Каждый выпуск — это уникальная возможность насладиться смехом, ведь на сцене оживают самые актуальные и порой забавные ситуации из повседневной жизни: семейные споры, приключения пожилых дам, будни стражей порядка, студентов, офисных работников и не только. «Уральские пельмени» — лучшее обыгрывают знакомые всем нам темы с тонким чувством юмора и уважением к героям. Здесь царит атмосфера веселья и задора, а каждый номер — это маленький театр, полный жизни.

Присоединяйтесь к преданной армии поклонников и зарядитесь положительными эмоциями — ведь поднять настроение с «Уральскими пельменями» можно всего за долю секунды. Смотреть «Уральские пельмени» онлайн приглашаем на Wink!

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уральские пельмени»

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