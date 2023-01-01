Уральские пельмени (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пе�льмени
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+67 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Шоу «Уральские пельмени» — это яркое и запоминающееся зрелище, ставшее настоящим культурным феноменом и любимой передачей миллионов.
На протяжении более 10 лет программа радует зрителей искрометным юмором и остроумными миниатюрами, в которых работают лучш�ие комедийные сценаристы и актеры. Каждый выпуск — это уникальная возможность насладиться смехом, ведь на сцене оживают самые актуальные и порой забавные ситуации из повседневной жизни: семейные споры, приключения пожилых дам, будни стражей порядка, студентов, офисных работников и не только. «Уральские пельмени» — лучшее обыгрывают знакомые всем нам темы с тонким чувством юмора и уважением к героям. Здесь царит атмосфера веселья и задора, а каждый номер — это маленький театр, полный жизни.
Присоединяйтесь к преданной армии поклонников и зарядитесь положительными эмоциями — ведь поднять настроение с «Уральскими пельменями» можно всего за долю секунды. Смотреть «Уральские пельмени» онлайн приглашаем на Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Куц
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Анастасия
Гуделова
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Сергей
Ершов
- Актёр
Сергей
Исаев
- Актёр
Сергей
Калугин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актёр
Александр
Попов
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Максим
Ярица
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Сценарист
Сергей
Нетиевский
- Сценарист
Андрей
Рожков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЯГХудожница
Янина
Гафиатуллина
- АМХудожница
Алена
Моссэс
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- КММонтажёр
Константин
Мицук
- Композитор
Сергей
Калугин