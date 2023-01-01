Биография

Александр Попов — актер, юморист и сценарист. Родился в Свердловске 23 июня 1972 года. После окончания школы поступил в политехнический институт, который свел его с Максимом Ярицей и создателем команды Клуба веселых и находчивых «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым — последний и пригласил Александра в коллектив. В 2000 году сборная стала чемпионом Высшей лиги КВН и поставила новую планку — закрепиться на телевидении как самостоятельная юмористическая труппа. Сегодня Александр Попов по-прежнему является участником «Уральских пельменей», пишет для коллектива шутки и играет в скетчах. В 2009 году его фильмография пополнилась одноименным юмористическим шоу, которое выходит на телеканале СТС.