Илана Исакжанова

Биография

Илана Юрьева — актриса кино и телевидения, фотомодель. Родилась в Бишкеке 7 июля 1988 года. Творческую деятельность начала еще в детстве — вела телевизионную передачу «Светлячок» в Кыргызстане. В 1998 году перебралась с родными в Санкт-Петербург и начала заниматься в музыкальной школе. Получив аттестат, поступила в институт культуры на факультет режиссуры и мастерства актера. Сегодня Илана Юрьева активно снимается в различных телевизионных проектах. В ее фильмографии можно встреть такие сериалы, как «Реальные пацаны», «Универ. Новая общага», «След», «Валера-TV». Также входит в состав команды шоу «Уральские пельмени».