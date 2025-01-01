Фильм Колбаса

Молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Фёдором Грудинкиным объявляют ему настоящую войну.



Колбаса покупка билетов в кино онлайн