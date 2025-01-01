Фильм Колбаса

О фильме
Молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Фёдором Грудинкиным объявляют ему настоящую войну.
Рейтинг
- АПРежиссёр
Андрей
Пантелеев
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Актриса
Анна
Уколова
- ЭНАктёр
Эрхан
Нохоев
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- ПКАктриса
Полина
Казанцева
- Актёр
Александр
Метёлкин
- ИСАктёр
Илья
Соболев
- НДСценарист
Наталья
Добровольская
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шубин
- АППродюсер
Алеся
Пантелеева
- ИАПродюсер
Инесса
Авандеева
- ЭРХудожница
Эрика
Робертс
- АПМонтажёр
Андрей
Полубояринов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков