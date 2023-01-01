Александр Метёлкин

Биография

Александр Метелкин — актер театра, кино и телевидения. Родился в Туапсе 24 июня 1992 года. В школе учился плохо, но уже тогда проявлял творческие наклонности. Поступив в колледж, начал играть в местной команде Клуба веселых и находчивых, принимал участие в различных постановках. В 2012 году переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Рыжакова. После окончания вуза получил предложение присоединиться к труппе Театра на Таганке. Фильмография Александра Метелкина насчитывает 15 работ, среди которых роли в фильмах «1991. Крылья над Берлином», «Бессмертные» и в сериалах «Перевал Дятлова» и «Совершенно летние». В 2022 году на экраны вышла комедия «Тетя Марта», где артист предстал в образе провинциального авантюриста.