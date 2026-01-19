Завербованный (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Завербованный» — шпионский экшен 2025 года с Александром Метёлкиным, Иваном Охлобыстиным, Никой Здорик и другими известными артистами. Фильм «Завербованный» онлайн можно смотреть на Wink.



Андрей Романов и его команда элитных агентов завербованы ГРУ для сверхсекретной миссии: они должны проникнуть в лабораторию по созданию биологического оружия и разведать, что затевают вражеские силы. Но у Андрея есть еще и личная цель — отомстить человеку, который убил его отца. Ситуация выходит из-под контроля, когда выясняется, что в группе есть предатель, и все подозрения падают на самого Андрея. Перед его куратором Максимом Колосовым встает мучительный выбор: ликвидировать агента, следуя приказу, или довериться ему. От этого решения зависит не только судьба операции, но и жизнь миллионов людей.



Действительно ли Андрей окажется «кротом» и сможет ли он совершить месть, которую вынашивает уже много лет? Предлагаем вам смотреть «Завербованный», фильм 2025 года, на Wink.

