WinkДанила Якушев
Данила Якушев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 3 января 1986 г. (39 лет)
Биография
Данила Якушев — российский актер театра и кино. Родился в Москве 3 января 1986 года. Родители артиста работали на киностудии имени Максима Горького, но Данила поначалу не видел своего будущего в киноиндустрии. Окончив школу, он поступил на актерский факультет Международного славянского института имени Державина. Служил в труппе Нового драматического театра, где исполнил множество ролей в различных спектаклях. Данила Якушев дебютировал на большом экране в фильме «Граффити», который вызвал неоднозначную реакцию критиков. Далее актер принимал участие в таких популярных проектах, как «Интерны», «Пять минут», «Молодежка», «Мамочки», «Триггер», «Реализация», «Корни», «Филин», «Пять с плюсом».
Фильмография
Актёр
- 8.0
Новогодний ол инклюзив2023, 83 мин
- 7.0
Осьминог2023, 87 минБесплатно
- 7.4
Красная Шапочка2022, 96 мин
- 9.0
Филин2021
- 8.8
Смертельные иллюзии2020, 103 мин
- 6.6
Хандра2019, 101 мин
- 8.6
Свидетели (2017)2017
- 8.7
Первые2017, 92 мин
- 8.9
Возраст любви2016, 92 минБесплатно
- 8.6
Истина в вине2015Бесплатно
- 9.0
30 свиданий2015, 88 мин
- 8.6
Барби и медведь2014Бесплатно
- 9.1
Сила любви2013Бесплатно
- 8.2
Мезальянс2013Бесплатно