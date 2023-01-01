Биография

Данила Якушев — российский актер театра и кино. Родился в Москве 3 января 1986 года. Родители артиста работали на киностудии имени Максима Горького, но Данила поначалу не видел своего будущего в киноиндустрии. Окончив школу, он поступил на актерский факультет Международного славянского института имени Державина. Служил в труппе Нового драматического театра, где исполнил множество ролей в различных спектаклях. Данила Якушев дебютировал на большом экране в фильме «Граффити», который вызвал неоднозначную реакцию критиков. Далее актер принимал участие в таких популярных проектах, как «Интерны», «Пять минут», «Молодежка», «Мамочки», «Триггер», «Реализация», «Корни», «Филин», «Пять с плюсом».