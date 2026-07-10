Папы
Wink
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Папы
2021, Папы
Драма, Комедия107 мин6+
Фильм в подписке «PREMIER»

Папы (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Четыре истории, вкаждой изкоторых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения спапами бывают самые разные. Нокак быни переплетались наши судьбы, влюбом возрасте мыостаемся дляпап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна—быть папой.


Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папы»