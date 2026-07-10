Папы (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Четыре истории, вкаждой изкоторых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения спапами бывают самые разные. Нокак быни переплетались наши судьбы, влюбом возрасте мыостаемся дляпап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна—быть папой.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Анна
Матисон
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- СЮРежиссёр
Сергей
Юдаков
- ААРежиссёр
Армен
Ананикян
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актриса
Карина
Андоленко
- ДМАктёр
Добромир
Машуков
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актёр
Вадим
Демчог
- ВКАктёр
Владимир
Кочуров
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Михаил
Галустян
- ВКАктриса
Валерия
Кудрявцева
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- АШАктёр
Александр
Штендлер
- ММАктриса
Мария
Малиновская
- ДСАктёр
Дмитрий
Самойлов
- Актриса
Олеся
Железняк
- ИВАктриса
Ирина
Воронова
- АЗАктёр
Александр
Златопольский
- ЖГАктриса
Жанетта
Гурская
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- Актёр
Данила
Якушев
- ТААктриса
Татьяна
Андреева
- АРАктёр
Александр
Родюков
- ЭААктёр
Эдгар
Акобян
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- АМАктёр
Андрей
Мисилин
- ЕПАктриса
Елена
Петрова
- МБАктёр
Мамед
Бабаев
- АРАктриса
Алиса
Рудакова
- СЛАктёр
Сергей
Лахтин
- СВСценарист
Сергей
Волков
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- ЕВСценарист
Евгений
Вихарев
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- Продюсер
Сергей
Безруков
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ООХудожница
Ольга
Осипова
- ЕБХудожница
Екатерина
Барынина
- НДХудожница
Нинель
Дьяковская
- АШМонтажёр
Андрей
Шатских
- ЮФМонтажёр
Юлия
Фролова
- ОЕОператор
Олег
Ефремов
- МККомпозитор
Манук
Казарян
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Акобян
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Полухтин