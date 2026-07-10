Четыре истории, вкаждой изкоторых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения спапами бывают самые разные. Нокак быни переплетались наши судьбы, влюбом возрасте мыостаемся дляпап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна—быть папой.





