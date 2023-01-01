Биография

Российская актриса Олеся Железняк прославилась благодаря роли в комедии «Ландыш серебристый». Роль талантливой и искренней провинциалки, мечтающей стать певицей, принесла Железняк популярность. Будущая «звезда» сериала «Сваты» родилась в Москве. После окончания школы Олеся поступила в ГИТИС на курс Марка Захарова. Позже именитый режиссер пригласил девушку работать в возглавляемый им театр «Ленком». В те годы партнерами Железняк по сцене были самые известные отечественные актеры. Широкая публика узнала о талантливой артистке после выхода фильма «Ландыш серебристый». Олесе блестяще удалась роль юной девушки, которая стремится стать профессиональной певицей. Список сериалов Олеси Железняк стал пополняться. Девушка сыграла в «Моей прекрасной няне», «Московской истории» и «Королях игры». Актриса появлялась и на большом экране. В ее фильмографии значатся такие заметные картины, как «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий» и «Няньки». С 2010 года Олеся снимается в рейтинговом сериале «Сваты». Личная жизнь Олеси Железняк является примером того, что успешную карьеру можно совмещать с материнством. Актриса замужем за коллегой Спартаком Сумченко. Пара воспитывает четверых детей.