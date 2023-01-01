Олеся Железняк
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 11 ноября 1974 г. (50 лет)
Биография
Российская актриса Олеся Железняк прославилась благодаря роли в комедии «Ландыш серебристый». Роль талантливой и искренней провинциалки, мечтающей стать певицей, принесла Железняк популярность. Будущая «звезда» сериала «Сваты» родилась в Москве. После окончания школы Олеся поступила в ГИТИС на курс Марка Захарова. Позже именитый режиссер пригласил девушку работать в возглавляемый им театр «Ленком». В те годы партнерами Железняк по сцене были самые известные отечественные актеры. Широкая публика узнала о талантливой артистке после выхода фильма «Ландыш серебристый». Олесе блестяще удалась роль юной девушки, которая стремится стать профессиональной певицей. Список сериалов Олеси Железняк стал пополняться. Девушка сыграла в «Моей прекрасной няне», «Московской истории» и «Королях игры». Актриса появлялась и на большом экране. В ее фильмографии значатся такие заметные картины, как «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий» и «Няньки». С 2010 года Олеся снимается в рейтинговом сериале «Сваты». Личная жизнь Олеси Железняк является примером того, что успешную карьеру можно совмещать с материнством. Актриса замужем за коллегой Спартаком Сумченко. Пара воспитывает четверых детей.
Фильмография
Актриса
- 9.5
Любопытная Варвара2024
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 6.8
Чайка2024, 93 мин
- 8.8
Быть2023, 110 мин
- 9.2
Поехавшая2023, 105 мин
- 9.0
Баба Яга спасает мир2023, 90 минБесплатно
- 8.6
Орлинская. Тайна Венеры2021
- 8.6
Орлинская. Стрелы Нептуна2021
- 8.5
Гурвинек. Волшебная игра2018, 75 минБесплатно
- 8.6
Везучий случай2016, 89 мин
- 8.6
Страна чудес2015, 79 мин
- 8.2
Со мною вот что происходит2012, 73 мин
- 9.3
Няньки2012, 89 минБесплатно
- 8.9
Совсем другая жизнь2010Бесплатно