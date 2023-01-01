Шут Балакирев
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Шут Балакирев

Шут Балакирев (сериал, 2002) смотреть онлайн

2002, Шут Балакирев
Комедии, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех, волей обстоятельств оказывается вовлеченным в непростые взаимоотношения в семье и при дворе императора...


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шут Балакирев»

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